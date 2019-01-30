Чи загрожує морському узбережжю Одеси тотальна забудова? Це питання було головною інтригою сьогоднішньої сесії міськради. Що станеться із землею курортної зони, та як депутати рятуватимуть місцеву архітектуру - про це далі.

Сесія міськради почалася з приємного. Мер Геннадій Труханов нагородив почесною відзнакою Олену Вірановську: бабусю одеського моряка Андрія Новічкова. Два роки жінка добивалася повернення онука з Ірану. Тамтешня влада звинуватила його у вбивстві. Але зрештою, жінка перемогла.

"Один в поле не воин, но если человек ставит перед собой цель и задачу, которую можно осуществить, с помощью людей, друзей, которые понимают беду. Я благодарна всем", - говорить Олена Вірановська, бабуся Андрія Новічкова.

Інтрига була у тому, чи внесли до порядку денного скандальне питання про узбережжя. Справа у тім, що міськрада намагається затвердити нові межі ділянок біля моря. Але так, що велика кількість цих ділянок підпадає під забудову. І ось з'ясовується: напередодні Міністерство екології відкликало своє узгодження на документ. Власне, цього й добивалися активісти та ряд депутатів.

"Исходя из этого на сегодняшний момент рассматривать этот вопрос в повестке дня является абсолютно незаконным. Другое дело, что ситуация с тем, как выдавало министерство и как, собственно говоря, отозвало свое согласование - ну, лично у меня, ну, даже, знаете, не то, что удивляет - меня просто возмущает", - говорить Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За Життя".

А ось історичний центр Одеси, відомий пам'ятками архітектури, потрапив до обговорення. Депутатам запропонували затвердити програму його розвитку на три роки. На ремонтні роботи планують позичити у банків мільярд двісті мільйонів гривень.

"У нас кошти запозичення - основна мета, куди йдуть - це приведення в порядок наших фасадів, це історична забудівля", - говорить Світлана Бедрега, заступник міського голови Одеси.

Відновити на ці кошти планують фасади двохсот історичних будівель. Проте депутати кажуть: краще б менше, але якісніше. Тобто потрібен комплексний ремонт: це й відновлення дахів, систем водовідведення, заміна комунікацій. Інакше - кошти витрачаються нераціонально.

"Если же это просто ремонт фасада, то это просто подштукатурили фасады, покрасили, ну, и в лучшем случае, допустим, поменяли козырьки, которые выходя на фасад но я уверен это здание буквально придет в негодность, то есть этот фасад придет в неприглядное состояние буквально через два-три года", - говорить Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя".

Втім, програму депутати затвердили. Крім того сто сорок мільйонів гривень надали комунальному підприємству "теплопостачання міста Одеси" на погашення газових боргів, а також виділили десять мільйонів гривень управлінням Нацполіції та Служби безпеки України.