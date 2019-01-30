Нестача педагогів, застаріла матеріально-технічна база, недоступність до сучасних методів навчання. В країні активно запроваджують реформу галузі освіти. Водночас до українських реалій шкільні нововведення майже не доходять. Що стоїть на заваді? Про це у сюжеті.

"Які ви відмінки знаєте? - Називний, родовий… - Давайте підіймати руку".

Звичайний урок у школі в передмісті Херсону. Радянські меблі, старі дерев'яні рами, холодні класи це те, що кидається у вічі одразу. Школа розрахована на 600 дітей, а навчаються близько ста. Ремонт у будівлі не робили з радянських часів.

"У нас колись ми мали проблеми з дахом, і затікало, тому почалася руйнація. Цей корпус у нас закритий, я ще не працювала, але, за даними, це 88-87 рік", - говорить Тетяна Васюніна, директор школи.

Так само потребують ремонту й чимало інших шкіл в Україні. Та вирішити цю проблему не вдається навіть попри запровадження освітньої реформи. Насправді, на переконання народного депутата Юрія Бойка, вона провальна.

"Насправді об'єднання предметів, те, що сталося. З 23 там 9 сталося. Це неправильно. Зрозуміло, життя не стоїть на місці. З'являються нові дисципліни, нові предмети, треба рухатись вперед, треба розвиватись. Але коли гамузом зібрали всі предмети разом, то це приведе до того, що не буде глибини знань, а відповідним чином буде погіршення умов навчання, і рівня освіти дітей, які виходять зі школи", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Розкритикував Юрій Бойко і матеріально-технічну базу шкіл. Каже її просто немає. А все через те, що грошей на освіту катастрофічно не вистачає. Торік, приміром, - галузь недооотримала 14 мільярдів гривень.

"Те, що зробив сьогоднішній уряд, це не реформа. Це ще більше погіршило і умови для освітян, і умови для навчання дітей. Перш за все обдурили вчителів з зп. З 1 січня мінімальна зарплатня вчителя за законом повинна бути 7684 грн. Сьогодні майже 60 % вчителів отримують зп менше 7000. Люди не хочуть іти працювати вчителями. Тому що работа важка і відповідальна, а зп невелика", - говорить Юрій Бойко - народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Завдяки небайдужим у Молодіжній школі є інтернет. Безкоштовний. А от комп'ютерного класу немає. Ба більше! Немає навіть вчителя, який би викладав інформатику. Директор зізнається - весь час намагається запрошувати педагогів з інших шкіл. Та поки що охочих не знайшлося.

"А якщо в селі вчитель отримує 5000 і не має житла, то як він сюди приїде? Та і у нас в Києві, в тій школі, де вчаться мої діти, теж є дефіцит вчителів. Взагалі ця професія стає дифіцитною. Тому що немає мотивації, а в селах особливо. Тут на вчителях набагато більша відповідальність по всіх напрямках. Треба допомогти", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Єдине в чому пощастило учням школи селища Молодіжне - їх не торкнулося створення освітніх округів. Тож не потрібно їздити на уроки до інших населених пунктів, на відміну від інших навчальних закладів.