На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим, есть жертвы [ Редактировать ]
Неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени, сообщает "Европейская правда".
После этого он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.
В результате стрельбы ранены пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди раненых есть офицер полиции. О причинах стрельбы пока ничего не известно. Расследование продолжается.
Ранее в Николаеве мужчина расстрелял супружескую пару средь бела дня.
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