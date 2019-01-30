Неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. Мужчина устроил стрельбу на одной из улиц Бастии около 16.30 по местному времени, сообщает "Европейская правда".

После этого он забаррикадировался в доме, где живет. Полиция начала операцию по его нейтрализации.

В результате стрельбы ранены пять человек. Состояние одного из них очень тяжелое. Среди раненых есть офицер полиции. О причинах стрельбы пока ничего не известно. Расследование продолжается.

Ранее в Николаеве мужчина расстрелял супружескую пару средь бела дня.