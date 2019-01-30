Прогноз від спецслужб. В американському сенаті напередодні зібрали перших осіб ФБР і ЦРУ. Які головні загрози для безпеки? І який розвиток подій в Україні вважають найімовірнішим? Дмитро Анопченко зібрав усі меседжі.

Силовики не люблять публічності. І навіть тут - у кулуарах конгресу - воліли б проводити зустрічі сам-на-сам, щоб зайвий раз не з'являтися на публіці і не робити прогнози, які гарантовано відразу ж підхопить преса... Але на засідання сенатського комітету з розвідки перші особи американських спецслужб просто не можуть не з'явитися.

А воно зазвичай проходить у відкритому режимі - хіба що під самий кінець закриту частину зроблять. Тому тут перед телекамерами і очільник ФБР, і директор ЦРУ, і керівник Агентства нацбезпеки... І людина, яка за правилами координує діяльність цих та інших американських спецслужб, профільних відділів Держдепу, Пентагону і Мінфіну - директор національної розвідки Ден Коутс, саме його слова зараз так активно цитують у пресі. За прогнозами розвідки, напруженість між Україною та Росією в Азовському, а тепер уже й у Чорному морях - тільки зростатиме.

"Перехоплення Росією українських суден у Керченській протоці та затримання українських моряків свідчать, що Москва налаштована обмежувати свободу мореплавання для України в цьому регіоні - і чинити політичний тиск на лідерів країни, особливо напередодні президентських виборів", - говорить Деніел Коутс, директор національної розвідки США.

Серйозні бойові дії на Донбасі цього року - чи то великий наступ українських військових, чи то серйозні атаки бойовиків у спробі прорвати лінію розмежування, - в американській розвідці вважають "дуже малоймовірними", хоч Коутс і наголосив, що "з оперативної точки зору вони можливі". Але все ж більше схиляється до того, що Москва не піде на відкритий конфлікт, а шкодитиме і Україні, і Заходу радше за допомогою засобів гібридної війни і пропаганди.

"Росія продовжить кампанію військової, політичної та економічної дестабілізації проти України, щоб спробувати уповільнити зусилля Києва щодо інтеграції в ЄС і зміцнення зв'язків з НАТО", - говорить Деніел Коутс, директор національної розвідки США.

Прогнозує і війну інформаційну - причому новий її виток, коли задіяні вже не тільки Змі, а переважно - інтернет.

"Ми вважаємо, що Росія продовжить вести інформаційну війну, зокрема використовувати соціальні мережі з метою впливу на громадян", - говорить Деніел Коутс, директор національної розвідки США.

Крім того, в розвідці побоюються, що Москва скористається своїми кіберможливостями, щоб втрутитися в майбутні президентські вибори в Україні. І навіть у вибори американські, 2020 року - і спецслужби вже зараз готуються цьому протистояти.

Озвучені і прогнози у сфері гео-політики. У розвідці переконані, що Москва і Пекін зблизяться і діятимуть заодно, щоб стати противагою США. А ще все йде до нової гонки озброєнь. Мовляв, нова російська міжконтинентальна балістична ракета (через яку, зокрема, "розсипався"договір з ПРО) - спеціально спроектована для втручання в систему американської протиповітряної оборони. І Штати шукатимуть потужної військової відповіді.