В Миколаєві розстріляли подружжя на виході із суду. На відео з камер спостереження двоє чоловіків прямують до подружжя. Той, що попереду - ховає за спиною зброю. Коли підходять ближче, він впритул стріляє спочатку в чоловіка, потім у жінку. Поранена намагається втекти, але після ще одного пострілу - падає на землю. Згодом чоловік помер у кареті "швидкої".

Підозрюваного затримали - це місцевий житель. Як з'ясувалося, він заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів, і суд ухвалив рішення не на його користь. За попередніми даними, спільником стрільця був його син. Якого теж затримали.

"Особа, яка вчинила злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського РВ поліції, який проїджав мимо, затримав цю особу. Встановлено, що він не визнає цей борг, і тому, коли вони вийшли на вулицю після судового засідання, в них відбувся конфлікт між собою", - говорить Іван Вигівський, начальник слідчого управління ГУНП у Миколаївській області.