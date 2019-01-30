30 января Киевский районный суд Харькова назначил на 6 февраля дебаты по делу о смертельном ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года, сообщает "Радіо Свобода".



Во время заседания адвокат Сергей Перепелица, который защищает обвиняемого Геннадия Дронова, уже второй раз требовал отвести экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Против отвода высказались обвинение и защита обвиняемой Елены Зайцевой. Другие участники процесса оставили вопрос на усмотрение суда. Сами эксперты тоже были против своего отвода. По их мнению, требование Перепелицы является безосновательным и необоснованным.



Адвокат в своем заявлении об отводе ссылался на расхождения между выводами харьковских специалистов и экспертов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в частности, о возможности или невозможности определить скорость движения Lexus Зайцевой. Эксперты заявили, что их коллеги из Днепра не имеют квалификации, которая позволяет определять скорость по видеозаписи. Они также напомнили, что проводили автотехническое исследование и техническую оценку действий водителей с учетом различных значений скорости Lexus и установили, что независимо от скорости выводы одинаковые: правила дорожного движения нарушили оба водителя.



"Исследования были проведены даже при скорости движения 120 км/ч, что превышает скорость движения, определенную экспертами Днепропетровского НИСИ, в 106 км/ч", - подчеркнул один из харьковских экспертов.



Судья Виктор Попрас обратил внимание Перепелицы на то, что вопросы, которые задавали следователи харьковским экспертам, отличались от тех, которые поставил адвокат днепровским специалистам. В частности, первых просили определить скорость движения Lexus, а вторых – среднюю скорость. Заслушав мнение сторон, Попрас пришел к выводу, что адвокат не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в объективности и беспристрастности судебных экспертов, и отказал в их отводе.

Ранее нарколог раскрыла детали осмотра Зайцевой после аварии.