Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн перенес европейский тур из-за серьезной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте рокера.

Так, артист написал, что вынужден отложить концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours по рекомендации врачей. Спустя некоторое время выяснилось, что музыкант страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию из-за концертных нагрузок в зимнее время.

По словам Осборна, он находится в отчаянии из-за отмены. Однако Оззи пообещал своим фанатам, что тур по Европе все же состоится. Однако точные даты, на которые будут перенесены концерты пока неизвестны.

Ранее Оззи Осборн отпраздновал 70-летие.