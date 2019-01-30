Легендарный рокер отменил тур из-за серьезной болезни [ Редактировать ]
Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн перенес европейский тур из-за серьезной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте рокера.
Так, артист написал, что вынужден отложить концертный тур по Великобритании и Европе No More Tours по рекомендации врачей. Спустя некоторое время выяснилось, что музыкант страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию из-за концертных нагрузок в зимнее время.
По словам Осборна, он находится в отчаянии из-за отмены. Однако Оззи пообещал своим фанатам, что тур по Европе все же состоится. Однако точные даты, на которые будут перенесены концерты пока неизвестны.
Ранее Оззи Осборн отпраздновал 70-летие.
по теме
Секс-символ 80-х умирает в полном одиночестве и нищете
Секс-символ российского кино борется со смертельным заболеванием
Известная певица родила сына после трех выкидышей (фото)
Популярная певица родила ребенка, пережив три выкидыша за два года
Умер известный украинский музыкант
Музыкант играл во многих закарпатских группах, был участником группы Tequila Band, но покинул ее из-за болезни
Маколей Каллкин рассказал правду об отношениях с Майклом Джексоном
Против Майкла Джексона не раз выдвигались обвинения в педофилии
Умер легендарный советский певец
Известный артист удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации