Умер известный украинский футболист [ Редактировать ]
Умер знаменитый тренер ФК "Карпат" и футболист киевского "Динамо" Иштван Секеч на 79-м году жизни. Об этом в среду, 30 января, сообщается на сайте львовского футбольного клуба "Карпаты".
Фото: из открытых источников
Иштван Секеч умер в понедельник, 28 января. Секеч родился в Закарпатье, в Берегово, в 1939 году. В то время данная территория была под властью Венгрии. Всю жизнь прожил с украинским гражданством. Уроженец Берегового после окончания средней школы начал играть за ужгородский Спартак.
Далее был дубль киевского Динамо, а также 2 матча за основу "бело-синих". Кроме того, Секеч играл за тернопольской и харьковский Авангарды, армейские клубы Львова и Одессы, московское ЦСКА и одесский Черноморец. Тренерскую карьеру начал в Памире из Душанбе, а в 1978-1980 гг. работал со львовскими Карпатами. Под его руководством "львы" в 1979 году дошли до полуфинала Кубка СССР и получили путевку в Высшую лигу, установив несколько рекордов в Первой лиге. В том же году Иштван Секеч получил звание Заслуженного тренера Украинской ССР.
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