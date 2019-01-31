Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 99 человек, без вести пропавшими считаются 259 человек. Об этом сообщил портал Globo.
Отмечается, что в настоящее время опознаны 57 человек.
Ранее было известно о 84 погибших и 276 пропавших без вести.
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента расследуют.
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