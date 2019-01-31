Біля Павлополя бойовики застосували гранатомети [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу - три обстріли, зокрема і з заборонених калібрів. Бойовики атакували позиції українських військових поблизу селища Кряківки.
А неподалік Павлополя та хутора Вільний - застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Армійці мусили відкривали вогонь у відповідь. Ніхто з бійців не постраждав, - повідомили в штабі.
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