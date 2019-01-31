Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика по подозрению в убийстве. С конца 2017 года спортсмен находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.

В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга. Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Вадим Олейчик разыскивался по делу об убийстве его товарища и угоном автомобиля в Киеве. По данным следствия, спортсмен задушил своего товарища в одном из ночных клубов столицы, а после уехал на его Audi A4.

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