Чемпион мира из Украины задержан по подозрению в убийстве [ Редактировать ]
Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика по подозрению в убийстве. С конца 2017 года спортсмен находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.
В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга. Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.
Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Вадим Олейчик разыскивался по делу об убийстве его товарища и угоном автомобиля в Киеве. По данным следствия, спортсмен задушил своего товарища в одном из ночных клубов столицы, а после уехал на его Audi A4.
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