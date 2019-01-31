Україна повністю забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще чотириста тисяч додаткових доз. Про це заявила Уляна Супрун і анонсувала довакцинування школярів.

Очільниця МОЗу зазначила: щеплення - єдиний надійний спосіб уберегтися від недуги.

"В нас люди хворіють, бо вони не вакциновані, нема ніякої іншої причини. Як ви знаєте когось, хто захворів на кір, то ви маєте піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва США і Бельгії, вони використовуються роками, ми минулого року вакцинували 1 млн людей, не було ніяких побічних ефектів, не було смертей", - говорить Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я.