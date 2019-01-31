В среду, 30 января, поздно вечером на трассе из Каменского в Днепр столкнулись автомобили Renault и TATA. Водитель первого транспортного средства сгорел заживо в результате аварии, сообщает "Информатор".

ДТП произошло на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, предварительно, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого произошло столкновение.

Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.

На днях на трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП.