Жуткое ДТП под Днепром: водитель сгорел заживо (фото) [ Редактировать ]
В среду, 30 января, поздно вечером на трассе из Каменского в Днепр столкнулись автомобили Renault и TATA. Водитель первого транспортного средства сгорел заживо в результате аварии, сообщает "Информатор".
ДТП произошло на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, предварительно, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого произошло столкновение.
Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.
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