В Луганской области в районе Крымского украинские военные уничтожили бронетранспортер боевиков, на котором была зенитная установка, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

30 января противник вел обстрел, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена ​​на МТЛБ-У (многоцелевой транспортер легкий бронированный).

После начала обстрела маневренная огневая группа из состава Объединенных сил нанесла ответный удар, а расчет "Стугна-П" осуществил пуск по бронированному объекту. В результате военные подавили минометную батарею противника, а также уничтожили МТЛБ-У с расчетом зенитной установки.

Ранее боевики понесли потери на Донбассе.