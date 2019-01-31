Война на Донбассе: армия уничтожила бронетранспортер террористов [ Редактировать ]
В Луганской области в районе Крымского украинские военные уничтожили бронетранспортер боевиков, на котором была зенитная установка, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
30 января противник вел обстрел, применяя минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, которая была установлена на МТЛБ-У (многоцелевой транспортер легкий бронированный).
После начала обстрела маневренная огневая группа из состава Объединенных сил нанесла ответный удар, а расчет "Стугна-П" осуществил пуск по бронированному объекту. В результате военные подавили минометную батарею противника, а также уничтожили МТЛБ-У с расчетом зенитной установки.
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