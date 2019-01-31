На Донбасі військові знищили тягач бойовиків [ Редактировать ]
На передовій українські військові знищили гусеничний тягач бойовиків, на якому була встановлена зенітна установка. Напередодні окупанти влаштували провокацію між селами Сокільники та Кримське, на Луганщині.
В цій місцині оборону тримає маневрена вогнева група Об'єднаних сил та підрозділ винищувачів танків. На їхньому озброєнні стоять сучасні ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар".
Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога, - відзвітували у штабі ООС.
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