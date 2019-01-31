Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога

На передовій українські військові знищили гусеничний тягач бойовиків, на якому була встановлена зенітна установка. Напередодні окупанти влаштували провокацію між селами Сокільники та Кримське, на Луганщині.

В цій місцині оборону тримає маневрена вогнева група Об'єднаних сил та підрозділ винищувачів танків. На їхньому озброєнні стоять сучасні ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар".

Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога, - відзвітували у штабі ООС.