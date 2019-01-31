Британського депутата відправили до в'язниці [ Редактировать ]
Уперше за останні 28 років - британського парламентаря засудили до тюремного ув'язнення. За рішенням суду, депутатка Фіона Онасанья має відбути тримісячне покарання. Жінка перевищила швидкість на 16 кілометрів за годину.
А потім збрехала, що за водія в машині був її знайомий. Та у суді з'ясували - кермувала сама Онасанья та ще й друкувала повідомлення на телефоні.
Депутатку виключили із Лейбористської партії. Тепер вона планує оскаржити рішення суду.
по теме
Євросоюз відмовився переглядати угоду по "брекзиту"
Брекзит без угоди - неприпустимий. Британський парламент схвалив поправку щодо заборони виходу з ЄС без домовленостей
Євросоюз відмовився переглядити угоду про "Брекзит"
Євросоюз не переглядатиме угоди про "Брекзит". На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту
Парламент Британии принял поправки к соглашению о Brexit
Британский парламент принял две поправки к соглашению о выходе страны из Евросоюза (Brexit)
Тереза Мей дасть парламенту другий шанс на угоду щодо Brexit
Депутати обговорять внесення до документа змін, запропонованих урядом
У парламенті Британії відкрили виставку про Бабин Яр
У британському парламенті сьогодні говорили про Бабин Яр. Виставку про одне із найбільш масових убивств в історії Голокосту представили у Палаті Громад.