Уперше за останні 28 років - британського парламентаря засудили до тюремного ув'язнення. За рішенням суду, депутатка Фіона Онасанья має відбути тримісячне покарання. Жінка перевищила швидкість на 16 кілометрів за годину.

А потім збрехала, що за водія в машині був її знайомий. Та у суді з'ясували - кермувала сама Онасанья та ще й друкувала повідомлення на телефоні.

Депутатку виключили із Лейбористської партії. Тепер вона планує оскаржити рішення суду.