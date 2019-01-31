Після висадки шукачів притулку між собою розподілять 7 європейських країн

Італія дозволила зійти на берег півсотні мігрантів, які майже два тижні перебували в морі. Біженців урятували біля лівійського узбережжя.

Із 19 січня вони живуть на кораблі німецької доброчинної організації біля узбережжя Сицилії. Після висадки шукачів притулку між собою розподілять 7 європейських країн.