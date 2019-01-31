В Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет умер актер Дик Миллер. За свою карьеру он сыграл во множестве фильмов, включая "Терминатора". Точная причина смерти пока не называется, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на американские СМИ.

Известность к Миллеру пришла в 1959 году, когда он сыграл главную роль в картине Роджера Кормана "Ведро крови". Также артист известен своей работой в фильмах "Предместье", "Я хочу держать тебя за руку" и "После работы".

В фильмографии Миллера есть ленты, поставленные режиссером Джо Данте. Это "Гремлины", "Гремлины 2: Новенькая партия", "Солдатики", "Вой" и "Пиранья". В 2014 году вышел фильм о самом Миллере под названием "Этот парень Дик Миллер". Режиссер посвятил картину жизни и карьере актера.

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