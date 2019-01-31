Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт, яма была глубиной более 1 метра, сообщает "Корреспондент".

В результате инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно. Транспортное средство получило существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.

Фото: za.in.ua

В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента. Владелец машины собирается обращаться в суд, требуя компенсации.

Ранее в Запорожье произошел аналогичный случай: грузовик провалился под асфальт.