Под Львовом автомобиль провалился под асфальт (фото) [ Редактировать ]
Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт, яма была глубиной более 1 метра, сообщает "Корреспондент".
В результате инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно. Транспортное средство получило существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло.
Фото: za.in.ua
В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента. Владелец машины собирается обращаться в суд, требуя компенсации.
Ранее в Запорожье произошел аналогичный случай: грузовик провалился под асфальт.
по теме
Стрельба в Николаеве: появились жуткие подробности убийства супружеской пары
Расстрел супружеской пары в Николаеве произошел из-за гражданского иска к должнику
В Бразилии прорвало дамбу, есть погибшие (фото)
В результате инцидента погибли десятки людей
Под Харьковом произошло жуткое ДТП, есть жертвы (фото)
В смертельном ДТП в Харьковской области погибли несколько человек
Житель Львова пытался повеситься на светофоре
О жутком инциденте сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич
Во Львове нашли тела двух туристов
В одной из квартир Львова были обнаружены тела двух туристов