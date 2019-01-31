Чего ждать украинцам с 1 февраля: новые зарплаты и подорожание транспорта [ Редактировать ]
В Украине с 1 февраля повысят зарплаты военным. А также стоит ожидать изменения коммунальных услугах и подорожание проезда в некоторых регионах страны.
Рodrobnosti.ua подробнее расскажут о том, что ждет украинцев с 1 февраля 2019 года.
Коммунальные услуги
В феврале украинцам придут новые платежки за электроэнергию. По новым правилам, часть денег пойдет поставщику электроэнергии, другая – оператору системы распределения, поэтому в платежках будет два отдельных поля со счетом.
Отметим, что сам тариф не изменится, и подписывать новые соглашения не нужно.
Зарплаты военным
В феврале вырастут зарплаты украинских военных. В частности, командир бригады будет получать около 24,7 тыс. (ранее 17,9 тыс. грн), а его заместитель - 24,3 тыс. (ранее 16,8 тыс. грн).
Валютное упрощение от НБУ
С 7 февраля в Украине вступает в силу новый закон о валюте, который приняли еще в 2018 году. Помимо прочего, по закону увеличатся лимиты по денежным переводам и будет запрещено использование части рублей, на которых изображен аннексированный Крым.
"ПриватБанк" запускает функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. В банке ожидают, что клиенты в основной массе будут покупать не более $1 тыс. в сутки.
Подорожание интернета
Один из крупнейших интернет-провайдеров Украины "Воля" объявил о повышении тарифов на 15-20%. С 1 февраля стоимость самого дешевого пакета услуг составит 165 грн по сравнению со 145 грн раньше.
Система для переноса мобильного номера (MNP) между операторами мобильной связи начнет функционировать в тестовом режиме с 1 февраля. Полноценный запуск услуги состоится согласно плану – с 1 мая.
Подорожание транспорта
В конце февраля истекает срок льготного периода растаможки авто. После 22 февраля льготная ставка акцизного сбора (коэффициент 0,5) не будет применяться, а платить придется уже полную стоимость акциза.
Во Львове подорожает проезд в автобусах. Стоимость проезда в этом виде транспорта составит с 1 февраля 7 гривен за билет.
В Сумах с 1 февраля стоимость проезда в троллейбусах составит 4 гривны, что на 50 копеек дороже, чем сейчас.
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