Закон о переходе религиозных общин вступил в силу [ Редактировать ]
31 января вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщается на сайте Верховной Рады.
Документ определяет механизмы, которые устанавливают способы смены приходами подчиненности религиозным центрам в Украине и за ее пределами. Закон предусматривает, что решение о переходе общины, а также об изменениях в ее уставе принимается на общем собрании. При этом решение должны поддержать не менее двух третей состава прихода.
Кроме того, закон определяет перечень документов, которые необходимо подать для регистрации устава (положения) религиозной общины.
Ранее мы сообщали о том, что на Волыни ограбили четвертый за месяц храм УПЦ.
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