Принц Гарри отправился в бар несмотря на запрет Меган Маркл [ Редактировать ]
Принц Гарри, встречавшийся 30 января за круглым столом с молодыми людьми из стран Содружества, в тот же день вечером оставил дома беременную жену и отправился в один из лондонских пабов. По сообщениям издания Us Weekly, 34-летнего внука королевы Елизаветы засекли в заведении The Sands End. В баре его сопровождали несколько одетых в штатское охранников.
Ранее, как писала британская пресса, 37-летняя Меган Маркл запретила мужу пить алкоголь, а также заодно попросила воздержаться и от кофе с чаем. Поскольку она ждет ребенка, ей нельзя пить тонизирующие напитки. И она попросила супруга проявить солидарность и поддержать ее в этом. Однако Гарри, судя по всему, не выдержал.
Отмечается, что The Sands End - любимый паб Гарри, где он бывал неоднократно. В декабре 2016 года принц посетил его вместе с Меган, за которой тогда ухаживал.
Ранее сообщалось, что в кругу королевской семьи Меган Маркл назвали раковой опухолью и призвали от нее избавиться.
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