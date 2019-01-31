В Херсонской области произошли два пожара, повлекшие человеческие жертвы. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в селе Заветное Каховского района во время возгорания в квартире жилого дома на улице Вокзальной обнаружили тела двух погибших братьев. При этом огонь распространился лишь на два квадратных метра.

"На месте выяснилось, что погибшие нигде на работали и вели аморальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками и табачными изделиями. Исходя из осмотра места происшествия и объяснений соседки, вероятная причина пожара - неосторожность при курении", - говорится в сообщении.

Также в райцентре Берислав произошло возгорание в частном доме на ул. Заводской. Во время ликвидации пожара в комнате дома был обнаружен труп мужчины. Причина возникновения огня устанавливается.

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