В четверг, 31 января, в Киеве станция метро "Майдан Независимости", а также переход на станцию "Крещатик" закрыты из-за звонка о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отметим, что позже станция была открыта.

Ранее мы писали о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуировали людей.