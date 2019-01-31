В Киеве "заминировали" центральную станцию метро [ Редактировать ]
В четверг, 31 января, в Киеве станция метро "Майдан Независимости", а также переход на станцию "Крещатик" закрыты из-за звонка о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.
"Станция "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отметим, что позже станция была открыта.
Ранее мы писали о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуировали людей.
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