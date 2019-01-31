Ани Лорак удивила сексуальным образом (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников новым фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке артистка позирует в черном обтягивающем платье с открытыми плечами.
Ранее мы писали о том, что в сети выложили фото Ани Лорак без макияжа.
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