Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников новым фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует в черном обтягивающем платье с открытыми плечами.

Ранее мы писали о том, что в сети выложили фото Ани Лорак без макияжа.