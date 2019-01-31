В четверг, 31 января, боевики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, 30 января 2019 года в ходе обследования маршрута следования смены рабочих ДФС сотрудники пиротехнического отделения управления ГСЧС в Донецкой области зафиксировали на обочине дороги, на расстоянии около 700 м к юго-западу от станции, две воронки в снежном покрове, размером примерно 50х70 см. О факте сообщили украинской стороне Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Наблюдательный группа украинской стороны СЦКК зафиксировала воронки на расстоянии двух метров возле проезжей части автодороги Н-20, по которой ежедневно осуществляется перевозка рабочих ДФС. При осуществлении фотофиксации установлено, что обстрел с АГС-17 велся оккупантами по направлению так называемой Ясиноватской развязки, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, которая в настоящее время находится под временным контролем российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела не обнаружено.

"Украинская сторона СЦКК напоминает, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны российско-оккупационных войск с целью скомпрометировать ВСУ", - отметили в пресс-центре ООС.

Ранее мы писали о том, что Волкер сделал заявление о войне на Донбассе.