На передовій українські військові знищили гусеничний тягач бойовиків, на якому була встановлена зенітна установка. Напередодні окупанти влаштували провокацію між селами Сокільники та Кримське, на Луганщині.

В цій місцині оборону тримає маневрена вогнева група Об'єднаних сил та підрозділ винищувачів танків. На їхньому озброєнні стоять сучасні ракетні комплекси "Стугна" і "Корсар".

Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога, - відзвітували у штабі ООС.