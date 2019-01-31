"Нафтогаз України" погодився встановлювати лічильники [ Редактировать ]
"Нафтогаз України" готовий встановити людям лічильники, але за умови, що вони укладуть з компанією угоду, як прямі споживачі енергоресурсу.
Тобто без посередництва облгазів, адже ті відмовляються підписувати відповідні контракти з "Нафтогазом". Про це напередодні заявив голова правління компанії Андрій Коболєв.
Він зазначив - для цього в структурі групи НАКУ вже створена газопостачальна компанія.
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