Громада села Семиполки, що на Київщині, - намагається позбутися небезпечного сусіда. Це сміттєпереробний завод, розташований поруч з людськими будинками. Підприємство утилізує шкідливі відходи, та ще й незаконно - стверджують місцеві жителі. Подробиці - в сюжеті Анастасії Старовойт.

Понад рік жителі кількох сіл писали листи до різних інстанцій, проводили збори і намагалися розв'язати проблему. Та марно. Підприємство з утилізації небезпечних відходів роботу не припинило. Місяць тому люди ледь не взяли завод штурмом.

"Какие вопросы могут быть? Какие вопросы? Титушка! Титушек здесь это".

Та й це не подіяло. Укотре звернувшись зі скаргами до десятків установ, - селяни перекрили Чернігівську автомагістраль.

"Я була бачила ті печі які там, бачила їхню ліцензію - в них даже ртуть можуть отходи ці палить! Вони ж нас труять! Невиносімо вообще! Оце першить так, що кашляєш серед ночі", - говорить Лідія, жителька села Семиполки.

"Село вимирає! Похорони - по 4 похорони в день! Що це таке", - говорить Валентина, жителька села Семиполки.

Представники заводу акцію проігнорували, з пресою вони також не спілкуються. Утім, на збори села напередодні таки з'явилися. Компромісів шукати не стали, заявляють - у них все законно. А от активісти стверджують - порушень є багато.

"Вони повідомили, що вони керувалися при початку планової своєї діяльності законом про екологічну експертизу на той момент. Закон про екологічну експертизу втратив свою чинність 18 грудня 2017 року. Але також, якщо брати старий зразок закону. Стаття 11 закону передбачає залучення громадськості для визначення і проведення екологічної експертизи. Цих норм ніхто не виконував. Представники на компроміс з нами не ідуть", - говорить Світлана Гаврилюк, голова ініціативної групи з приводу незаконної діяльності підприємства з переробки сміття в селі Семиполки.

"Не було проведено громадських слухань, воно працює на землі, яка не відповідає вимогам чинного законодавства для того, щоб це підприємство працювало, цільове призначення землі не відповідає і побудоване воно з порушенням норм архітектури", - говорить Олександр Сімановський, депутат Київської обласної ради.

Мовчати жителі Семиполок не збираються, адже перші результати боротьби вже є.

"Мы посылали президенту, обращались - пришел ответ, что переслано до Гройсмана, чтобы разобрались с этим делом. Вот теперь будем ждать ответ", - говорить Валентина, жителька села Семиполки.

Однак проблема зі сміттєпереробним заводом досі не розв'язана, і люди благають владу їх почути. Адже дізналися, що в селі планують будувати ще одне підприємство - з виробництва сонячних батарей.