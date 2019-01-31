Ани Лорак официально развелась [ Редактировать ]
31 января певица Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде. Об этом пишет "Корреспондент".
По информации издания, продолжительность заседания составила 15 минут. Адвокаты певицы событие не комментируют.
Подтвердила развод секретарь суда. Однако пока нет информации о том, кому достанется право опеки над общей дочерью Софией и как будет делиться имущество.
Секретарь подчеркнула, что данное заседание было посвящено исключительно расторжению брака.
Ранее мы писали, что Настя Каменских поделилась фото с обручальным кольцом.
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