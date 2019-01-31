31 января певица Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде. Об этом пишет "Корреспондент".

По информации издания, продолжительность заседания составила 15 минут. Адвокаты певицы событие не комментируют.

Подтвердила развод секретарь суда. Однако пока нет информации о том, кому достанется право опеки над общей дочерью Софией и как будет делиться имущество.

Секретарь подчеркнула, что данное заседание было посвящено исключительно расторжению брака.

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