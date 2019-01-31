Спека у Афстралії б'є нові рекорди [ Редактировать ]
45 тисяч домівок у передмісті Сіднея без електрики внаслідок аномальної спеки. Не освітлюються також автошляхи, струм зник в одній із місцевих лікарень.
Останні кілька тижнів температура тут сягає 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, спека протримається до кінця квітня. А від високих температур потерпатиме 70% території країни.
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