У Варшавському зоопарку працює клініка для птахів. Другий шанс на життя тут дають пернатим, які без людської допомоги не вижили б. У пташиній лікарні проводять навіть складні операції. Як рятують пацієнтів - дивіться далі.

Тут, у спеціально обладнаній лікарні при Варшавському зоопарку - поранених та хворих пернатих рятують від неминучої смерті. Щороку сюди потрапляє майже 6 тисяч пацієнтів.

"До нас прибувають птахи, які постраждали від рук людини, потрапили під колеса авто, уражені струмом від електричних стовпів. У нашому реабілітаційному центрі пернаті отримують другий шанс на життя. Адже вони на це заслуговують", - говорить Аґнєшка Чуйковська, директор клініки.

Найчастіші пацієнти - качки та лебеді, які ковтають гачки для риболовлі. Усіх хворих птахів доправляють до спеціальної "кімнати очікування". Вона відчинена 24 години на добу.

"Потім ми переносимо пернатих до медпункту. Оглядаємо їх, перевіряємо їхній стан, чи мають вони якісь відкриті рани, чи потребують негайної допомоги. Якщо так - то відразу оперуємо", - говорить Аґнєшка Чуйковська, директор клініки.

У клініці є кілька операційних. Вони пристосовані для будь-яких птахів: там можна прооперувати і маленького горобця, і великого лелеку. Далі пернатих відносять на реабілітацію до спеціальної "палати-клітки". Пацієнтів годують індивідувально підібраним поживним кормом, щоб ті швидше одужали.

"Наша мета - відпустити пташок у їхнє природне середовище. Але щоб це вдалося, пацієнт має повністю одужати. Ми мусимо створити правильні умови, щоб він почувався в безпеці, щоб усі його рани загоїлися", - говорить Анджей Крушевіч, голова Варшавського зоопарку.

Та не всіх пернатих, навіть після тривалого лікування, можна відпустити на волю - кажуть лікарі. Наприклад, лелекам, уражених струмом, часто ампутують деякі частини тіла. Тому далі самостійно жити вони не можуть. Їх залишають у зоопарку або віддають у заповідники. Та навіть повністю здорових птахів відпускати складно.

"Цей процес нелегкий: ми повинні підшукати ідеальне місце, знати біологію пацієнтів, і пору року, коли його відпустити. Багато залежить від того - перелітний це птах, чи ні, і яку погоду він любить", - говорить Аґнєшка Чуйковська.

Щороку дедалі більше крилатих пацієнтів потрапляють до клініки. Пташина лікарня здатна обслуговувати до двох тисяч пернатих на рік. Але торік тутешні ветеринари вилікували їх утричі більше.