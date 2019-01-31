"После праздничного застолья и обильной еды предлагаю очень актуальный рецепт обычного морковного супа с необычными ингредиентами. Добавьте в него немного апельсинового сока и цедры, а также пряного имбиря, чтобы получить новые вкусовые ощущения", - написала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Ингредиенты:

Морковь -0,5 кг

Картофель - средний 1 шт.

Апельсин средний - 2 шт.

Корень имбиря - 1,5 см

Лук средний - 1 шт.

Чеснок -2 зубчика

Масло оливковое -1 ст. л.

Бульон овощной - 0,5 л

Сливки кокосовые -100 мл ( можно заменить на обычные 10%)

Кориандр - несколько веточек

Соль, перец - по вкусу

Рецепт приготовления:

Очистить и крупно нарезать картофель и морковь.

Очистить и мелко нарезать корень имбиря, а также чеснок и лук.

Натереть на мелкой терке цедру апельсина, а затем выжать из фруктов сок.

Припустить в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде лук, чеснок и имбирь, помешивая, в течение 5 минут.

Добавить морковь. Залить все апельсиновым соком и бульоном. Варить под крышкой 5 минут.

Далее добавить картофель. Варить овощи 25 минут. В конце приготовления добавить апельсиновую цедру.

Измельчить суп погружным блендером до получения однородной консистенции. Посолить и поперчить.

Добавить кокосовые сливки и перемешать. Перед подачей посыпать нарубленной зеленью.

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