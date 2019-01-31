Как приготовить диетический морковный суп [ Редактировать ]
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"После праздничного застолья и обильной еды предлагаю очень актуальный рецепт обычного морковного супа с необычными ингредиентами. Добавьте в него немного апельсинового сока и цедры, а также пряного имбиря, чтобы получить новые вкусовые ощущения", - написала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.
Ингредиенты:
- Морковь -0,5 кг
- Картофель - средний 1 шт.
- Апельсин средний - 2 шт.
- Корень имбиря - 1,5 см
- Лук средний - 1 шт.
- Чеснок -2 зубчика
- Масло оливковое -1 ст. л.
- Бульон овощной - 0,5 л
- Сливки кокосовые -100 мл ( можно заменить на обычные 10%)
- Кориандр - несколько веточек
- Соль, перец - по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистить и крупно нарезать картофель и морковь.
- Очистить и мелко нарезать корень имбиря, а также чеснок и лук.
- Натереть на мелкой терке цедру апельсина, а затем выжать из фруктов сок.
- Припустить в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде лук, чеснок и имбирь, помешивая, в течение 5 минут.
- Добавить морковь. Залить все апельсиновым соком и бульоном. Варить под крышкой 5 минут.
- Далее добавить картофель. Варить овощи 25 минут. В конце приготовления добавить апельсиновую цедру.
- Измельчить суп погружным блендером до получения однородной консистенции. Посолить и поперчить.
- Добавить кокосовые сливки и перемешать. Перед подачей посыпать нарубленной зеленью.
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