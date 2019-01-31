Олімпійські ігри серед кухарів - відбулися у французькому Ліоні. Перемогла команда із Данії. На фінал учасники приготували ребра молочного теляти та овочеву закуску.

Журі оцінювали смак, техніку та оформлення страв. Усього у змаганнях брали участь 24 команди. Друге місце посіли кулінари зі Швеції, а третє - із Норвегії.