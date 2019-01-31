В США показали величезний алмаз [ Редактировать ]
У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камінь розміром з куряче яйце і 552 карати завважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади. Знахідка посідає 25 місце в списку найбільших необроблених алмазів. Ціну на нього ще не склали. Коштовність виставили на огляд публіки в одному з аукціонних домів.
"Я просто одразу мусив сісти на літак, дістатися півночі і побачити цей камінь на власні очі. І щойно я його побачив, я переконався - це винятковий північноамериканський алмаз. Найпривабливіше в ньому - це його відблиск. Він напрочуд красивого золотистого кольору. І тому він мене дуже зачарував", - говорить Джеймс Паундс, віце-президент компанії-видобувника.
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У Нью-Йорку презентували найбільший алмаз Америки
У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камінь розміром з куряче яйце і 552 карати завважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади
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