Встреча в "Нормандском формате": Волкер назвал новые сроки [ Редактировать ]
В четверг, 31 января, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что следующая встреча в "Нормандском формате" по Донбассу запланирована через несколько недель в Париже. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".
Он отметил, что недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках "Нормандского формата". Стороны обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей после нового года.
"И это была абсолютно бесполезный разговор - от этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственное, что была запланирована встреча, которая состоится через несколько недель в Париже, чтобы встретиться лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - отметил Волкер.
по теме
Война на Донбассе: Волкер сделал заявление
По мнению спецпредставителя США, Минские соглашения важны, поскольку они установили ключевые правила
Чего ждать украинцам с 1 февраля: новые зарплаты и подорожание транспорта
В Украине с 1 февраля повысят зарплаты военным
Сергей Левочкин: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная настоящая оппозиция
Единственная политическая сила, которая способна принести мир и процветание в нашу страну, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидат Юрий Бойко
"Золотой ключик" от мира - у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Вадим Рабинович
По его словам, у сегодняшнего чрезвычайного съезда несколько целей
Война на Донбассе: в ОБСЕ заявили о новом мирном плане
Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны Нормандской четверки - Украина, Россия, Франция и Германия