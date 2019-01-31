В четверг, 31 января, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что следующая встреча в "Нормандском формате" по Донбассу запланирована через несколько недель в Париже. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Он отметил, что недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках "Нормандского формата". Стороны обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей после нового года.

"И это была абсолютно бесполезный разговор - от этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственное, что была запланирована встреча, которая состоится через несколько недель в Париже, чтобы встретиться лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - отметил Волкер.

Ранее Волкер сделал заявление во войне на Донбассе.