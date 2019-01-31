Украинский спортсмен пережил серьезную операцию [ Редактировать ]
Олимпийский чемпион "Рио-2016", серебряный призер чемпионата мира 2018 года по спортивной гимнастике Олег Верняев перенес вторую операцию за два дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
В израильском Тель-Авиве в клинике Assuta Rishon Верняву провели операцию на обеих ногах.
"Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога", - написал Олег.
Также Верняев отметил, что через неделю восстановления он вернется домой.
Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога 🤷🏻♂️
Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)
Ранее мы писали о том, что Верняев выиграл "золото" Кубка мира по гимнастике.
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