Олимпийский чемпион "Рио-2016", серебряный призер чемпионата мира 2018 года по спортивной гимнастике Олег Верняев перенес вторую операцию за два дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В израильском Тель-Авиве в клинике Assuta Rishon Верняву провели операцию на обеих ногах.

"Наверное сейчас будет много вопросов, но да, это уже другая нога", - написал Олег.

Также Верняев отметил, что через неделю восстановления он вернется домой.

Ранее мы писали о том, что Верняев выиграл "золото" Кубка мира по гимнастике.