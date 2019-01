Американцы массово проводят эксперименты на аномально сильном морозе. Кипяток даже в больших объемах мгновенно превращается в снег, пишет "Корреспондент".

my mom's boyfriend was just outside in -22° weather throwing hot boiling water into the mf air pic.twitter.com/sgLYaYvQHF — hann (@partyscnes) 30 января 2019 г.

Люди выходят на улицу с чашками и большими кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода мгновенно превращается в снег.

At -29 it’s officially cold enough to turn boiling water into snow! pic.twitter.com/FkGb3MmQoj — Christopher Ingraham (@_cingraham) 29 января 2019 г.

При этом самим людям приходится очень тепло одеваться и сразу же убегать в дом.

I did the boiling water thing because why the heck not. pic.twitter.com/K3ClGSiM6h — Devin Pitts (@DevinWxChase) 30 января 2019 г.

Ранее мы писали, что в США наблюдаются рекордные морозы.