Страшный мороз в США превращает кипяток в снег [ Редактировать ]
Американцы массово проводят эксперименты на аномально сильном морозе. Кипяток даже в больших объемах мгновенно превращается в снег, пишет "Корреспондент".
my mom's boyfriend was just outside in -22° weather throwing hot boiling water into the mf air pic.twitter.com/sgLYaYvQHF— hann (@partyscnes) 30 января 2019 г.
Люди выходят на улицу с чашками и большими кастрюлями кипятка и резко выливают его. На лету горячая вода мгновенно превращается в снег.
At -29 it’s officially cold enough to turn boiling water into snow! pic.twitter.com/FkGb3MmQoj— Christopher Ingraham (@_cingraham) 29 января 2019 г.
При этом самим людям приходится очень тепло одеваться и сразу же убегать в дом.
I did the boiling water thing because why the heck not. pic.twitter.com/K3ClGSiM6h— Devin Pitts (@DevinWxChase) 30 января 2019 г.
Ранее мы писали, что в США наблюдаются рекордные морозы.
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