В американском штате Флорида двухлетней девочке чудом удалось выжить, попав в клетку с носорогами. Об этом сообщает WFTV.

Инцидент произошел в зоопарке Brevard Zoo. В вольер к носорогам попала маленькая девочка. Двое крупных животных прижали ее к ограде. Пока ребенка удалось освободить, носороги нанесли ей множественные травмы. После обследования оказалось, что у девочки травмированы грудь, желудок, печень, легкие, правое ухо и спина.

В зоопарке провели исследование и узнали, что девочка упала сквозь ограду во время частной экскурсии в сопровождении двух сотрудников.

Сообщается также, что мать девочки получила травму руки, когда пыталась освободить дочь.

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