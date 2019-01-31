Девочка упала в клетку носорогов и чудом выжила [ Редактировать ]
В американском штате Флорида двухлетней девочке чудом удалось выжить, попав в клетку с носорогами. Об этом сообщает WFTV.
Инцидент произошел в зоопарке Brevard Zoo. В вольер к носорогам попала маленькая девочка. Двое крупных животных прижали ее к ограде. Пока ребенка удалось освободить, носороги нанесли ей множественные травмы. После обследования оказалось, что у девочки травмированы грудь, желудок, печень, легкие, правое ухо и спина.
В зоопарке провели исследование и узнали, что девочка упала сквозь ограду во время частной экскурсии в сопровождении двух сотрудников.
Сообщается также, что мать девочки получила травму руки, когда пыталась освободить дочь.
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