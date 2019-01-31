В четверг, 31 января, в Винницкой области задержали женщину за продажу девушек из Украины в секс- рабство в другие страны, сообщает УНН.

Правоохранители задержали гражданку Украины 1994 года рождения, которая действуя в сговоре с неустановленными особами, подбирала украинок для отправки их в другие страны для занятия проституцией.

Девушек отправляли в Турцию, Арабские Эмираты и на Кипр. Как посредник задержанная получала от 500 до 3 тысяч долларов США за девушку.

Ранее мы писали о том, что в Египте семейная пара получила 20 лет тюрьмы за организацию секс-вечеринки.