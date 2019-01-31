Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным временным президентом этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за резолюцию проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

В частности, резолюция Европарламента признает Хуана Гуайдо законным и.о. президента Венесуэлы до проведения "новых свободных и прозрачных выборов".

"Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом, в соответствии со статьей 233 Конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте", - говорится в первом пункте документа.

Европарламент также призвал страны ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини подготовить "четкую единую позицию Евросоюза" в поддержку Гуайдо до выборов в этой стране.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти", а Хуана Гуайдо определяет, как "законно избранного главу парламента".

В то же время в резолюции говорится, что ЕС "отвергает любые предложения или попытки разрешить кризис в этой стране с применением насилия".

Европарламент призывает провести независимое расследование под эгидой ООН гибели людей в ходе протестов в этой стране.

Наконец Европарламент предлагает поручить Могерини создать "международную контактную группу с государствами региона и ключевыми иностранным игроками для содействия в урегулировании кризиса".

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