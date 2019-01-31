Переворот в Венесуэле: Европарламент принял резолюцию [ Редактировать ]
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным временным президентом этой страны. Об этом сообщает ТАСС.
Так, за резолюцию проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.
В частности, резолюция Европарламента признает Хуана Гуайдо законным и.о. президента Венесуэлы до проведения "новых свободных и прозрачных выборов".
"Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом, в соответствии со статьей 233 Конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте", - говорится в первом пункте документа.
Европарламент также призвал страны ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини подготовить "четкую единую позицию Евросоюза" в поддержку Гуайдо до выборов в этой стране.
В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти", а Хуана Гуайдо определяет, как "законно избранного главу парламента".
В то же время в резолюции говорится, что ЕС "отвергает любые предложения или попытки разрешить кризис в этой стране с применением насилия".
Европарламент призывает провести независимое расследование под эгидой ООН гибели людей в ходе протестов в этой стране.
Наконец Европарламент предлагает поручить Могерини создать "международную контактную группу с государствами региона и ключевыми иностранным игроками для содействия в урегулировании кризиса".
Ранее мы писали о том, что число погибших во время переворота в стране возросло.
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