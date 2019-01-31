31 января на трассе Одесса-Рени в районе села Николаевка-Новороссийская Саратского района в ДТП попала маршрутка "Килия-Одесса".

По данным "Бессарабии INFORM", маршрутка направлялась из Килии в Одессу.

Ориентировочно, авария произошла с маршруткой, которая в 12:35 выехала из Килии.

На данный момент, к счастью, информация о погибших не подтверждается. По предварительным данным, в результате ДТП пять человек серьезно пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходном переходе "снесли" человека.