Маршрутка попала в жуткое ДТП на трассе Одесса-Рени, есть раненные [ Редактировать ]
31 января на трассе Одесса-Рени в районе села Николаевка-Новороссийская Саратского района в ДТП попала маршрутка "Килия-Одесса".
По данным "Бессарабии INFORM", маршрутка направлялась из Килии в Одессу.
Ориентировочно, авария произошла с маршруткой, которая в 12:35 выехала из Килии.
На данный момент, к счастью, информация о погибших не подтверждается. По предварительным данным, в результате ДТП пять человек серьезно пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
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