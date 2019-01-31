В Харькове в опасных погодных условиях смогли посадить самолет, сообщается в группе "Харьков 1654" на странице в Facebook.

Так, пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air был вынужден из-за густого тумана почти час кружить над Харьковом.

"В 300 км от аэропорта первый пилот рейса №1635 Гданск-Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, что крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что у самолета достаточное количество топлива, поэтому находится в воздухе в ожидании разрешения на посадку", - говорится в сообщении.

Ранее в Атланте самолет упал на футбольное поле.