В Харькове предотвратили авиакатастрофу [ Редактировать ]
В Харькове в опасных погодных условиях смогли посадить самолет, сообщается в группе "Харьков 1654" на странице в Facebook.
Так, пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air был вынужден из-за густого тумана почти час кружить над Харьковом.
"В 300 км от аэропорта первый пилот рейса №1635 Гданск-Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, что крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что у самолета достаточное количество топлива, поэтому находится в воздухе в ожидании разрешения на посадку", - говорится в сообщении.
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