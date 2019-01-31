Украинки готовы приложить все усилия, чтобы сохранить единство и вернуть мир в страну. Об этом народный депутат Наталия Королевская, "Оппозиционная платформа - За жизнь", заявила в ходе первого международного телемоста Kyiv Global Summit: Women. Peace. Security.

Во время телемоста женщины-лидеры Украины совместно с коллегами из Великобритании, Грузии, Литвы, Израиля и других стран обсудили вопросы усиления влияния женщин на принятие государственных решений для восстановления социальной справедливости и сохранения единства страны.

К онлайн-обсуждению глобальных вызовов присоединились около 3 тыс. украинок со всех регионов страны, а также депутаты Европарламента, народные депутаты Украины, представители правительства, эксперты, лидеры женских и общественных организаций.

Сопредседатель МДО "Женщины. Мир. Безопасность" Наталия Королевская напомнила, что украинки выбороли право голосовать на выборах еще 100 лет назад.

"А сегодня женщины Украины готовы брать на себя ответственность, чтобы в этот сложный год избирательной борьбы сохранить единство страны, отстоять социальную справедливость и вернуть мир в Украину. Мы объединили женщин Европы и Украины, которые единогласно поддержали наши решения", - подчеркнула Наталия Королевская.

Сегодня объединяются усилия, чтобы привлечь как можно больше женщин в политику, побудить их увеличить свою роль и влияние, отметила президент Форума женщин-политических лидеров Сильвана Кох-Мерин.

"Пришла пора действовать - нам нужно международное женское лобби и я рада, что женщины Украины открыто заявляют о своей готовности возглавить государственные и миротворческие процессы в своей стране", - подчеркнула она.

С приветственным словом к участницам телемоста обратился также первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Украинские женщины давно вышли из тени мужчин, и сегодня являются влиятельной силой, способной на языке дипломатии и великодушия, а не оружия и насилия, кардинально изменить политику государства, поставив во главу мир и защиту людей", - отметил экс-глава государства.

Интерактивный соцопрос, проведенный в рамках телемоста, а также видеовключения женщин с Востока, Запада, Юга и Центра Украины показали, что украинки всецело поддерживают участие женщин во власти, которое усилит миротворческие процессы и поможет сохранить единство страны.

"Расширение возможностей женщин в политике и миротворчестве повышает шанс Украины достичь мирных соглашений и повысить уровень социального и экономического развития. Женщины - движущая сила позитивных изменений во всем мире, и мы всецело поддерживаем желание женщин Украины занять лидирующие позиции в своей стране", - подчеркнула депутат Европарламента Клер Муди.

По итогам телемоста его участники приняли резолюцию, в которой зафиксировали свои основные требования: расширить представительство женщин во власти и преодолеть существующую социально-экономическую дискриминацию.