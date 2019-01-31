Нужно срочно повышать зарплаты медикам, иначе скоро некому будет лечить людей. Об этом народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Сумскую область, в ходе которой он посетил ФАП в селе Чернеча Слобода.

Он назвал абсолютно неприемлемой ситуацию, когда в Украине в амбулаториях отсутствует медицинский персонал, а в помещениях нет надлежащих условий для приема пациентов. "И.о. министра здравоохранения, которая рассказывает о реформах в медицине, нужно привезти сюда и показать, что они вообще натворили. Такого безобразия не было никогда. Всегда был врач, люди знали, куда идти. В этом селе живет 1300 человек, а всего амбулатория обслуживает 3000 людей", - сказал оппозиционный политик.

По его словам, ключевой проблемой является отсутствие достаточного финансирования медицины нынешней властью. "В 2018 году этот режим направил на медицину только половину минимально необходимой суммы средств, которую рекомендует выделять Всемирная организация здравоохранения. После смены власти мы обеспечим достойное финансирование медицины", - пообещал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Второе - это зарплаты врачей. При том, что на конец прошлого года средняя зарплата в экономике составляла 10,5 тыс. гривен, врачи получали меньше 7 тысяч. Хотя эта сумма должна быть как минимум 12 тысяч гривен. За последние три года около 70 тысяч врачей выехали из страны. На данный момент не хватает трети медицинского персонала, особенно в селах. Скоро просто некому будет лечить людей!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что еще одной серьезной проблемой является ситуация с медпрепаратами. "Стоимость лекарств пущена на самотек: их цена растет, потому что Минздрав не пресекает спекуляции на рынке. Закупка лекарств за выделенные бюджетом деньги является коррупционной схемой. Медикаменты и вакцины либо не закупаются вообще, либо поступают в страну с опозданием в полтора года", - сказал народный депутат.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что медицину придется восстанавливать практически с нуля. "В Украину вернулись эпидемии, о которых давно забыли, лекарств или нет, или они недоступны для большинства населения, специалисты массово уезжают из страны, даже скорую помощь практически упразднили. Мы отменим эту античеловеческую псевдореформу. Качественная и доступная медицина будет гарантирована всем гражданам", - акцентировал Юрий Бойко.