Отец почистил машину сыном и стал известным (видео) [ Редактировать ]
В штате Огайо один находчивый американец решил очистить машину от снега, использовав своего сына вместо скребка. Видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog.
Как оказалось, ролик снимала мама. "Мой муж и сын вышли на улицу, чтобы поиграть в снегу, и я заодно попросила своего мужа почистить машины. Далее я слышу, как он в дверном проеме просит у меня клейкую ленту: он планировал заклеить запястья и ноги сына, чтобы снег не проник под одежду. Затем я записала вот это. Сын был в восторге!", - рассказала женщина.
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