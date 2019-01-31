В четверг, 31 января, в Одесской области, вблизи села Николаевка, на трассе "Одесса-Измаил", произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, по предварительной информации в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия-Одесса пострадало около 7 человек. Полиция сообщает, что один человек, вероятно, погиб.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходном переходе "снесли" человека.