В Киеве водитель умер прямо во время поездки [ Редактировать ]
31 января в Киеве на Житней улице умер мужчина. В момент смерти он находился за рулем своего автомобиля.
Инцидент произошел около 11:30, однако долгое время никто не мог разбить стекло и помочь мужчине, сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, Chrysler 300 отъехал от дома, когда его владельцу стало плохо. Он задел припаркованный Daewoo Lanos и врезался в забор. Причем долгое время автомобиль пытался проехать дальше. Свидетели происшествия попробовали достать водителя из авто самостоятельно, однако у них это не получилось.
Извлечь тело удалось только прибывшим на место сотрудникам ГСЧС. Также на место происшествия прибыли медики, которые и зафиксировали смерть. Погибшим оказался местный житель. На момент смерти ему было около 40 лет. Также на место происшествия прибыла жена и друзья погибшего. В разговоре с полицейскими супруга подтвердила, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Тем не менее, официальную причину смерти установит вскрытие.
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