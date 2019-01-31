Народный депутат умер возле ЦИК: стало известно имя погибшего [ Редактировать ]
В Киеве на улице возле здания Центральной избирательной комиссии умер народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, сообщение о происшествии в районе дома 21 по бул. Леси Украинки поступило в 12:00. По предварительной информации, погибший - бывший народный депутат первого созыва Анатолий Корж возрастом 71 год. Он был помощником экс-президента Украины Леонида Кучмы. В полиции также подтвердили смерть человека возле ЦИК, но без указания имени умершего.
"Поступила информация, что в Киеве на улице возле ЦИК умер мужчина, без признаков насильственной смерти", - доложила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
По ее словам, на место происшествия выезжал патруль полиции, однако в связи с установлением естественной причины смерти уголовное производство не открывали.
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