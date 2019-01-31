На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
Одразу до подій на Донбасі - за минулу добу там сім обстрілів, зокрема і з заборонених калібрів. Із потужних мінометів бойовики атакували позиції українських військових поблизу Попасної, Кряківки та Кримського.
А неподалік Мар'їнки, Павлополя та хутора Вільний застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Армійці мусили відповідати вогнем. Ніхто з бійців не постраждав, - повідомили в штабі.
А за даними розвідки, двох окупантів знищено, трьох поранено.
по теме
На Донбасі армійці знищили військовий "КАМАЗ" з озброєнням
На Донбасі бойовики знову б'ють із заборонених калібрів. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний
На Донбасі бойовики зазнали втрат
На Донбасі бойовики знову вдалися до заборонених калібрів. Із важких 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний
На Донбасі відбулося п'ять ворожих провокацій на різних напрямках
На Донбасі бойовики знову вдалися до заборонених калібрів. Із важких 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний
На Донбасі бойовики зазнали втрат
До подій на фронті - бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Минулої доби неспокійно було біля Широкиного, Новотошківського і Травневого
На Донбасі бойовики били з гранатометів та кулеметів
Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї