Одразу до подій на Донбасі - за минулу добу там сім обстрілів, зокрема і з заборонених калібрів. Із потужних мінометів бойовики атакували позиції українських військових поблизу Попасної, Кряківки та Кримського.

А неподалік Мар'їнки, Павлополя та хутора Вільний застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Армійці мусили відповідати вогнем. Ніхто з бійців не постраждав, - повідомили в штабі.

А за даними розвідки, двох окупантів знищено, трьох поранено.